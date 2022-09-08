Загалом за добу авіація Сил оборони здійснила понад 30 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки противника.

Збройні Сили України знищили два літаки Су-25, гелікоптери Ка-52 та Мі-24, а також п’ять безпілотників ворога.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 30 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили два літаки Су-25, два гелікоптери (Ка-52 та Мі-24), а також п’ять БпЛА", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом ракетні війська та артилерія наших наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, ураження живої сили та бойової техніки противника. В результаті вогневого впливу за поточну добу уражено командний пункт, склад паливо-мастильних матеріалів, скупчення живої сили, озброєння та військової техніки противника в районах зосередження окупантів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що активні дії ЗСУ, як зазначив Зеленський, дають змогу затримати більше ворогів для звільнення полонених.

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