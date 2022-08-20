Ліквідація ворожих безпілотників відбулася близько 12-ї години дня.

Українські військовослужбовці збили два безпілотні апарати російських окупантів.

Про це повідомляється на сторінці Повітряного командування "Центр" у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, воїни-зенітники повітряного командування "Центр" на визначених напрямках знищують ворожу навалу, щохвилини чатуючи українське небо.

"Близько 12:00 на східних рубежах ще два безпілотні літальні апарати окупантів додано до купи ворожого металолому", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, що за даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 20 серпня українська армія збила вже 803 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня. Крім того, знищено 234 російських літаки та 197 гелікоптерів.

Раніше відомий ліванський дослідник і журналіст Елайджа Маг'є повідомив, що Росія замовила в Ірану близько 1000 ударно-розвідувальних безпілотників. За його словами, такі БПЛА як "Shahid 129" можуть літати понад добу.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, коли вони можуть прибути на фронт. Він має інформацію про те, що іранські інструктори вже почали навчати російських операторів користуватися безпілотниками "Shahed 129".

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