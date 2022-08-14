Зокрема, мова йде про такі БПЛА, як Shahid 129, які можуть літати понад 24 години.

Росія замовила в Ірану близько 1000 ударно-розвідувальних безпілотників.

Про це з посиланням на свої джерела повідомив відомий ліванський дослідник і журналіст Елайджа Маг'є.

"Росія підписала контракт з Іраном на покупку 1000 БПЛА після того, як Іран поставив кілька літаків і тренажер, на якому тренувалися російські офіцери. Перші дрони вже застосовувалися в Україні", - пише Маг'є.

За його словами, за останнє десятиліття РФ не приділяла належної уваги і інвестицій індустрії дронів, а зосередилася на розробці гіперзвукових ракет, випередивши в цьому напрямку США.

Але, як показала війна в Україні, безпілотники стали необхідні кожній армії.

Як пише Маг'є, своєю чергою Іран розробив як високоточні ракети великої дальності, здатні досягати об'єкти на відстані до 2000 км, які успішно застосовувалися в Іраку і Сирії проти різних цілей, так і працював над розвитком індустрії дронів.

Маг'є нагадує, що іранці використовували цю технологію в Сирії та передали її своїм союзникам в Лівані, Сирії, Іраку і Ємені, а також палестинцям в Газі.

"Закупівля безпілотників Росією, є важливим показником, що підтверджує якість розвитку іранської промисловості, якій вдалося зробити найдосконаліші безпілотники. Зокрема такі, як Shahid 129, які можуть літати понад 24 години. Саме це і приваблювало Росію, особливо для використання у війні в Україні", - пише Маг'є, посилаючись на свої джерела в Ірані.

Як повідомляється, росіяни щосили намагаються поповнити свої запаси, що змушує їх звертатися за обладнанням до Ірану. Раніше УНІАН писав, що російські військові в останні тижні пройшли тренінги в Ірані в рамках Угоди про передачу Москві іранських безпілотників.

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