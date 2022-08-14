Є інформація від розвідки, що іранські інструктори вже почали навчати російських операторів користуватися БПЛА "Shahed 129".

Поки що невідомо, наскільки важко збивати безпілотники "Shahed 129", які Росія отримає від Ірану. Проте поступово картина стає більш зрозумілою.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

"Не скажу, наскільки важко збивати іранські безпілотники, тому що ми їх ще не збивали. Але ситуація проясняється. Ми не знаємо точну цифру, але Іран все таки передає Росії БПЛА. У відкритих джерелах була цифра - 46 комплексів. Скільки це безпілотників - важко сказати. Є інформація від розвідки, що іранські інструктори вже почали навчати російських операторів користуватися БПЛА "Shahed 129". Коли вони будуть готові - теж важко сказати. Щонайменше місяць. Тобто на фронті безпілотники можуть з'явитися на початку вересня або наприкінці серпня", - сказав Жданов.

Полковник ЗСУ додав, що лише на полі бою стане відомо, чи легко збивати іранські БПЛА. Раніше вони не були застосовані у війнах, тому немає інформації, чи це потужна зброя.

Нагадаємо, що у російських окупаційних військ відзначається дефіцит БМП-2.

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