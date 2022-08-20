Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Українські військові знищили ще 200 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 серпня орієнтовно склали: особового складу - близько 44900 (+200) осіб,

танків ‒ 1907 (+8) одиниць, бойових броньованих машин ‒ 4212 (+17), артилерійських систем – 1018 (+2), РСЗВ - 266, засобів ППО - 141, літаків – 234, гелікоптерів – 197, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 803 (+8), крилатих ракет - 190, кораблів/катерів - 15, автомобільної техніки та автоцистерн - 3137 (+7), спеціальної техніки - 97 (+3)", - йдеться у повідомленні.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Війна в Україні: актуальні дані

Протягом 19 серпня ворог вів наступ в районі Борщової на Харківському напрямку, проте зазнав втрат і відступив. Провалом для окупантів закінчився й штурм поблизу Новодмитрівки, Вірнопілля і Курульки.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін.

На Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках тривають бойові дії.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання займаних районів та недопущення контрнаступу підрозділів Сил оборони, подекуди намагається покращити тактичне становище.

Ввечері, 19 серпня, серія вибухів пролунала й в окупованому Криму. За даними Інституту вивчення війни, росіяни збили БПЛА над Керченським мостом. Загалом, щоденні вечірні атаки на об’єкти РФ на півострові та в Херсонській області змусили ворога шукати нові місця для розміщення складів та баз.

На думку Пентагона, позиції російських військ в Україні значно ослабли, прогресу їхнього просування немає.

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