Ще 57 українських військовополонених з пропискою у Донецькій області змусили проголосувати на так званому "референдумі".

Російські військові злочинці задумали створити з українських військополонених, утримуваних в Оленівській колонії, "козачий батальйон" при терористах "ДНР".

Про це повідомляє російський пропагандистський ресурс ТАСС.

Цьому передували новини про нібито звернення 11 чоловіків і 23 жінок-військовослужбовців ЗСУ до бойовиків з проханням отримати паспорти терористичного формування "ДНР".

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Ще 57 українських військовополонених з пропискою у Донецькій області змусили проголосувати на так званому "референдумі" за приєднання області до складу РФ.

"Українські військовополонені, які утримуються у колонії в Оленівці, звернулися до "народної ради "ДНР" з проханням приєднатися до козачого батальйону імені Богдана Хмельницького, що формується", - пишуть пропагандисти з ТАСС.

Воєнні злочини Росії у війні проти України

23 вересня експерти ООН доповіли міжнародній спільноті про низку вчинених Росією воєнних злочинів проти українських громадян.

Фахівці відвідали деокуповані території і встановили факти катувань, страти й згвалтувань українців віком від 4 до 82 років.

Також йдеться про численні масові поховання, облаштування росіянами катівень, фільтраційні табори тощо.

Окремо у липні стало відомо про масову страту росіянами українських військополонених в Оленівській колонії. Дані про вбитих російська сторона досі не передала.

За словами генпрокурора Андрія Костіна, Україна вже задокументувала 34 тисячі воєнних злочинів окупантів.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський закликав створити спеціальний міжнародний трибунал для розслідування скоєних російською армією злочинів.

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