Експерти ООН були вражені великою кількістю страт у районах, які вони відвідали.

Команда експертів, призначена вищим правозахисним органом ООН для вивчення порушень прав людини в Україні, виявила докази воєнних злочинів, скоєних після повномасштабного нападу Росії в лютому.

Про це повідомляє The Washington Post.

Експерти Ради ООН з прав людини відвідали 27 міст і селищ в Україні. Зокрема, в червні відбулася їхня 10-денна поїздка до Бучі на Київщині, де було виявлено масові могили та численні тіла вбитих людей, розкидані просто на вулицях.

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Вони відвідали могили та місця, де окупанти утримували та катували українців, опитали понад 150 потерпілих та свідків. У своїй доповіді в п’ятницю, 23 вересня, голова комісії з прав людини Ерік Мьозе заявив:

"На підставі доказів, зібраних комісією, вона дійшла висновку, що в Україні були скоєні воєнні злочини".

Експерти цитували свідчення колишніх ув’язнених про побиття, ураження електричним струмом і примусове роздягання в російських слідчих ізоляторах. Також вони висловлювали серйозну стурбованість щодо страт, над документуванням яких команда працювала в чотирьох регіонах.

"Ми були вражені великою кількістю страт у районах, які ми відвідали. Зараз комісія розслідує такі випадки смерті в 16 містах і селищах", – сказав Мьозе.

Член комісії Пабло де Грейфф сказав журналістам, що команда виявила два випадки жорстокого поводження з солдатами Російської Федерації з боку українських військових і значну кількість випадків, що були воєнними злочинами росіян.

"Ми виявили, очевидно, значно більшу кількість випадків, які є воєнними злочинами з боку Російської Федерації", – сказав він.

Крім цього, за його словами, було виявлено невизначену кількість російських солдатів, які скоїли злочини сексуального або гендерного насильства. Їхніми жертвами були особи у віці від 4 до 82 років.

Комісія планує поступово розширювати своє розслідування, вивчаючи твердженнями про фільтраційні табори для утримування або депортації людей, примусове переміщення людей і твердження про прискорене усиновлення дітей.

Робота комісії могла б зрештою сприяти роботі прокурорів Міжнародного кримінального суд, які могли б висунути звинувачення у воєнних злочинах, скоєних в Україні.

Воєнні злочини росіян фіксують на всіх звільнених територіях України

Як писав УНІАН, генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв'ю телеканалу CBS News 18 вересня повідомив, що наразі зафіксовано 34 тисячі воєнних злочинів росіян.

Після звільнення населених пунктів на півночі Київської області, зокрема, Бучі, Бородянки, Ірпеня та інших світ вжахнувся від побаченого. Стало відомо про численні масові вбивства мирного населення, катування та ґвалтування мирних мешканців, скоєні росіянами.

Станом на середу серпня, за інформацією поліції Київщини, в області виявили тіла 1352 громадян, яких вбили російські військові.

Наразі у правоохоронців в пріоритеті справи про воєнні злочини, скоєні у містах та селищах у Харківській області, зокрема в Ізюмі, які було звільнено напередодні.

Загалом на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень, у всьому Ізюмському районі виявили п'ять кладовищ, де поховані загиблі внаслідок російської агресії цивільні та військові.

Наразі в Ізюмі завершується ексгумацію тіл з масових поховань. Вже піднято із землі 427 тіл наших громадян, з яких 202 – це тіла жінок, 189 тіл чоловіків, 5 – дітей. Як заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, серед тіл, які були ексгумовані на місці масового поховання в Ізюмі, 99% з ознаками насильницької смерті.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав створити спеціальний міжнародний трибунал для розслідування скоєних російською армією злочинів.

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