У ніч на 31 січня на території нафтопереробного заводу "Невский мазут" в Санкт-Петербурзі упав дрон. За цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони. Про це "РБК-Україна" повідомило джерело в спецслужбах.
Зазначається, що росіяни намагались збити український БПЛА з комплексу С-400 – найпотужнішої системи ППО, що є в арсеналі ворога. Проте дрон все одно упав на території Невського НПЗ.
"Показовим є саме те, що для враження наших дронів вони використали саме С-400. Дуже цікаво, як працює це російське ППО, оскільки після нібито збиття дрона він все одно впав на територію нашої цілі", – розповів співрозмовник.
Російські Telegram-канали заявляють, що попередньо, вибух на НПЗ почули близько 04:00. Росіяни стверджують, що хоч дрон і "вдалося збити", від його падіння все ж було пошкоджено кілька цистерн та автівок. Також на території заводу сталася пожежа, яку буцімто "швидко загасили".
Атаки по НПЗ в Росії
У 2024 році українські спецслужби активно атакують НПЗ у Росії. Так, 24 січня У російському місті Туапсе (Краснодарський край) вирувала масштабна пожежа в районі нафтопереробного заводу "Роснафти".
УНІАН писав, що у війні Росії проти України відкрився новий фронт, який підкреслює вразливість експорту нафти із західних портів РФ. Йдеться про атаки безпілотників на об'єкти на узбережжі Балтійського моря.