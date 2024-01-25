Важливий для супротивника обʼєкт атакували дрони СБУ, дізналися журналісти.

Нафтопереробний завод у російському місті Туапсе (Краснодарський край) атакували безпілотники.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили обізнані джерела в правоохоронних органах. Зокрема, джерела підтверджують, що "саме безпілотники Служби безпеки атакували цей важливий для ворога обʼєкт". Так, після двох потужних вибухів сьогодні вночі, 25 січня, там почалася масштабна пожежа.

Внаслідок атаки пошкоджень зазнала установка первинної обробки нафтопродуктів, а саме - вакуумна та атмосферна колони. "СБУ бʼє вглиб РФ і продовжує атаки на обʼєкти, які не тільки мають важливе значення для економіки Росії, але й забезпечують паливом ворожі війська. Далі буде багато сюрпризів, системна робота триває", - наголосило джерело.

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У центрі уваги Росія - пожежа в Туапсе та інші серйозні інциденти

Як повідомляв УНІАН, у російському місті Туапсе (Краснодарський край) вирує масштабна пожежа в районі нафтопереробного заводу "Роснафти". Кілька днів тому СБУ провела спецоперацію на нафтовому терміналі "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області.

Як пише агенція Bloomberg, після атак СБУ морські поставки сирої нафти з Росії впали до мінімуму. Це сильно бʼє по російському експорту, а значить - зменшує ресурси, які РФ може витрачати на війну.

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