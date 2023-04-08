Операція провалилась через дуже щільну оборону противника.

Невелика група українського спецназу намагалась відбити у окупантів Запорізьку АЕС. Військовим вдалось на невеликих човнах дістатися берега, але основні сили не змогли висадитися через потужний вогонь ворога.

Через це операція, яка сталась уночі 19 жовтня 2022 року, провалилась. Про це повідомляє The Times з посиланням на власні джерела.

Як зазначається, згідно з планом передбачалось провести піхотний бій, що не дозволило б росіянам застосувати артилерію на території атомної станції. Джерело США підтвердило, що для цієї операції Штати надали Україні розвіддані "в терміновому порядку".

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"Росіяни збудували дуже щільну оборону, всі замінували", — розповів неназваний офіцер спецназу ЗСУ журналістам.

За його словами, десантників почали обстрілювати ще у воді. Дали ворог підтягнув танки та артилерію. ЗСУ у відповідь вели вогонь із РСЗВ Himers по російських військах на березі Дніпра.

"Меншими групами, так, ми наступали, проривалися і боролися з ними. Але з великою групою це було неможливо, оскільки вони ховалися всюди", — зазначило джерело.

Українські військові намагались вразити російські танки, але це було важко зробити, рухаючись по воді. Зокрема, катерам доводилось маневрувати, щоб спробувати атакувати Енергодар із протилежного флангу, але постійний шквал вогню зрештою змусив українські сили відступити.

"Багато життів було врятовано завдяки командувачу цієї операції. Коли він зрозумів, що це буде дуже-дуже складно і ми зазнаємо великих втрат. Замість того, щоб безглуздо сказати: "Вперед!" він вирішив, що ми можемо відступити", — пояснив офіцер.

На думку видання, спроба захопити ЗАЕС серед високопосадовців вважається спірною. Голова "Енергоатому" Петро Котін переконаний, що дуже небезпечно проводити такі операції поряд із ядерними матеріалами. Так, будь-яке пошкодження може призвести до катастрофи, яка вдарить по всьому світу. Для звільнення ЗАЕС українським військам необхідно провести успішний контрнаступ на півдні, просунутися до Мелітополя.

"Ми бачимо прогресуючу деградацію станції в усіх напрямках — самого майданчика, обладнання та персоналу; всі види програм, які у звичайний, мирний час вважалися б неприйнятними", — додав Котін.

За його словами, зараз усі очікують на те, що може статися "щось погане".

Ситуація на ЗАЕС - останні новини

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наприкінці березня вдруге відвідав Запорізьку АЕС з моменту її тимчасової окупації росіянами. Після цього він заявив, що захищати станцію більше неможливо, оскільки навколо неї зростає військова активність.

За даними Центру національного опору, рашисти продовжують тиснути на персонал ЗАЕС - в катівнях вони змушують працівників приймати паспорт РФ.

Днями російські окупанти вломилися в одне з приміщень тимчасово захопленої Запорізької АЕС і викрали чотирьох співробітників. Їх місце перебування на поточний момент невідоме.

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