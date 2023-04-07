Ці працівники вважалися лояльними до рашистів.

Російські окупанти вломилися в одне з приміщень тимчасово захопленої Запорізької АЕС і викрали чотирьох співробітників. Їх місце перебування на поточний момент невідоме.

Про інцидент повідомила прес-служба "Енергоатому" в офіційному Telegram-каналі. У повідомленні сказано: "Увечері 6 квітня окупанти в масках увірвалися в одне з приміщень тимчасово окупованої Запорізької АЕС і забрали чотирьох працівників служби фізичного захисту станції. Атомників вивезли в невідомому напрямку, і зараз місце їх перебування залишається невідомим".

Окупанти викрали співробітників, які вважалися лояльними до російського так званого "управління" ЗАЕС. Всі вони підписали контракти з фейковою АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС". Серед цих працівників був і Марк Волков, заступник "начальника" однієї зі служб, який всіляко сприяв незаконній діяльності рашистів.

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"Незважаючи на "офіційний" перехід на роботу до окупантів, їх "боси" не можуть знайти у затриманих паспорти РФ: чи то не взяли поки, чи то ретельно приховують. Можливо, таким чином вони прагнуть "пройти між крапельками", щоб після деокупації не потрапити до списку колаборантів, і саме це не сподобалося рашистам", — припустили в "Енергоатомі".

Ситуація на ЗАЕС: актуальна інформація

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі в кінці березня вдруге відвідав Запорізьку АЕС з моменту її тимчасової окупації. Після цього він заявив, що захистити об'єкт більше неможливо, адже навколо нього зростає військова активність.

В Офісі президента України скептично прокоментували поїздку Гроссі, заявивши, що практичні кроки МАГАТЕ реалізувати не може.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії в квітні відвідає Москву. Мета візиту — забезпечення безпеки ЗАЕС.

За даними Центру національного опору, рашисти продовжують тиснути на персонал Запорізької АЕС. Окупанти в катівнях змушують працівників приймати паспорт РФ.

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