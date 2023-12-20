Підсанкційні компанії та фізособи сприяли закупівлі американських та іноземних компонентів на сотні тисяч доларів.

Сполучені Штати Америки рішенням від 19 грудня запровадили санкції проти 10 юридичних та чотирьох фізичних осіб, що підтримують іранське виробництво безпілотних літальних апаратів (БПЛА), повідомила прес-служба американського Мінфіну.

Компанії та фізособи базуються в Ірані, Малайзії, Гонконгу та Індонезії. Мережа, яку очолював Хоссейном Хатефі Ардакані з Ірану, сприяла закупівлі американських та іноземних компонентів на сотні тисяч доларів для Самодостатньої джихадистської організації аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції (IRGC ASF SSJO) та її програми БПЛА.

"Незаконне виробництво та розповсюдження Іраном своїх смертоносних БПЛА серед терористичних маріонеток на Близькому Сході та в Росії продовжує загострювати напруженість та затягувати конфлікти, підриваючи стабільність", – заявив заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Брайан Нельсон.

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За його словами, США у тісній координації з союзниками продовжуватимуть використовувати весь спектр повноважень для руйнування незаконних мереж закупівель, а також притягнення до відповідальності фізичних і юридичних осіб, які їх підтримують.

Санкції проти РФ та її союзників

Раніше УНІАН писав, що країни Заходу, нарешті, почали серйозно блокувати поставки західних компонентів для виробництва іранських дронів-камікадзе Shahed в Росії. Міністерство торгівлі США включило 11 російських компаній до списку організацій, які мають отримувати дозвіл на купівлю "чутливих" товарів. Ці компанії пов'язані із заводом в російському місті Алабуга, де Росія збудувала власний завод для виробництва "Шахедів".

Водночас Євросоюз в рамках дванадцятого пакету санкцій проти Росії ввів персональні обмеження проти 61 людини і 86 організацій.

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