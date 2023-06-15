Тому російські окупанти відчайдушно борються на фронті зараз.

РФ намагається відчайдушно боротися перед обличчям великого контрнаступу України. Програш у цій битві зрештою означатиме програш у війні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю "NBC News". За його словами, вага українського контрнаступу вкрай велика.

"Наш героїчний народ, наші війська на передовій стикаються з дуже жорстким опором. Тому що для Росії програти цю кампанію Україні – я б сказав, фактично означає програти війну", - зазначив він.

За словами президента, він постійно перебуває у контакті з військовими - новини з фронту "загалом позитивні, але дуже складні".

Як зазначає видання, інтерв'ю із Зеленським відбулося через кілька днів після початку контрнаступу. Він може стати вирішальним не тільки у контексті деокупації українських територій, але й для збереження підтримки партнерів.

Контрнаступ ЗСУ - новини з фронту

Сьогодні вранці повідомлялося, що контрнаступ українських сил триває наразі на Бердянському та Бахмутському напрямках. Втім, в ISW стверджують, що українські сили продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох напрямках і домоглись успіхів.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов та заступниця міністра оборони Ганна Маляр поінформували, що в ході здійснення наступальних операцій Сили оборони вже звільнили понад 100 кілометрів квадратних української території від російських окупантів.

Ввечері Генштаб повідомив, що російські окупанти безуспішно намагаються наступати, однак українські захисники та захисниці цієї доби відбили ворожі атаки на чотирьох напрямках. Наразі на фронті тривають важкі бої.

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