Речник Східного угруповання військ зауважив, що зараз угрупування ворога, яке протистоїть Силам оборони на Бахмутському напрямку, доволі сегментовано.

Російські окупанти безуспішно намагаються наступати, однак українські захисники та захисниці цієї доби відбили ворожі атаки на чотирьох напрямках. Наразі на фронті тривають важкі бої.

Як йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, росіяни й надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марїнському напрямках.

"Тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень", - зазначили у Генштабі.

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Зокрема, на Лиманському напрямку протягом доби ворог безуспішно намагався наступати в районах Стельмахівки Луганської області та Виїмки, Веселого і Роздолівки на Донеччині, а на Бахмутському - в районі Оріхово-Василівки Донецької області.

Крім того, на Мар’їнському напрямку українські війська відбили усі атаки противника в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки, а на Шахтарському - у напрямку Новомихайлівки та Водяного Донецької області.

Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий розповів, що враховуючи успішні контратаки Сил оборони на Бахмутській ділянці фронту, ворог почав побоюватись прямих боєзіткнень, намагається більш активно задіювати артилерію та використовує найбільш підготовлені війська типу повітряно-десантних підрозділів.

"На Бахмутській ділянці фронту в нас йдуть позиційні бої. Ворог, враховуючи те, що в попередні два тижні ми користувались кожною можливістю і контратакували його, і звільняли порядка 16 кв. км нашої території, незважаючи на перевагу над нами в особовому складі та техниці, дуже обережно діє. Зокрема, два тільки боєзіткнення відбулось на Бахмутському напрямку. І ворог активний був в плані використання артилерії, 285 разів наносив удари ствольною і реактивною артилерією, три авіанальоти здійснив", - акцентував Череватий в ефірі телемарафону.

Він додав, що Сили оборони продовжують нищити ворога та його техніку. "В ході боїв було знищено 67 окупантів, 110 поранено, 4 взято в полон. Також знищено самохідну артилерійську установка, протитанковий ракетний комплекс і також, новітня їхня станція радіоелектронної боротьби "Тріада" і два склади польові з боєприпасами", - підкреслив Череватий.

Речник Східного угруповання військ зауважив, що зараз угрупування ворога, яке протистоїть Силам оборони на Бахмутському напрямку, доволі сегментовано.

"Противник використовує найбільш підготовлені війська типу повітряно-десантних підрозділів. Цим він чітко показує, що налаштований максимально стояти там. Проте, навіть їхні десантні підрозділи дуже обережні, порівняно з "Вагнером", і ведуть в атаку набагато рідше. Тому що розуміють, що проти них стоять дуже загартовані в боях, досвідчені українські військовослужбовці, які кожен їхній крок тут же використовують на свою користь. Також там же, на всій нашій ділянці, стоять їхні механізовані війська, тобто мотострілецькі, бойовий армійський резерв, територіальні війська, ЧВК різного типу - "Патріот", "Факел", "Ветерани" та інші", - поінформував Череватий.

Він додав, що намагання ворога використати штурмові "Шторм Z" по аналогії з "Вагнером" була не дуже вдалою, тому що ці рекрутери виявились не такими досвідченими.

"Тому ми бачимо, що туди різного характеру підрозділи вже підтягують, з огляду на те, що головне (для ворога-УНІАН) зберегти позиції, зберегти ще подекуди наступальний потенціал, вони вимушені оновлювати особовий склад, адже втрати яких вони зазнали колосальні", - констатував Череватий.

Крім того, речник Східного угруповання військ повідомив, що на Лимансько-Куп'янському напрямку ворог все активніше застосовує артилерію, зокрема, 502 рази обстрілював наші позиції з різних систем та видів озброєння, здіснив 9 авіанальотів, а також 7 разів намагався атакувати позиції Сил оборони. "Всі атаки ворога були невдалі, вони були відбиті, 31 окупант був знищений, 62 поранено", - наголосив Череватий.

За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, на Бахмутському напрямку тривають наступальні дії на напрямках Роздолівка - Краснополівка та Брехівка – Ягідне, є успіх.

"На Берднянському та Маріупольскому напрямках тривають наступальні дії. На всіх напрямках наступу є просування. Близько кілометра на кожному. На Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки. На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровки", - додала вона.

Війна в Україні - яка ситуація на фронті

Українські захисники та захисниці щоденно відбивають численні атаки російських окупантів. "Найгарячішим" залишається східний напрямок.Окрім ведення оборонних дій, українська армія також розпочала контрнаступ та поступово просувається на кількох напрямках. Водночас, за даними Міноборони України, протягом останніх 10 діб жодних просувань росіян на фронті не зафіксовано.

15 червня у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що контрнаступ українських сил триває наразі на Бердянському та Бахмутському напрямках. Водночас, за даними аналітиків Інституту вивчення війни українські сили продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох напрямках і домоглись успіхів.

Також повідомлялося, що під час спільного брифінгу Сил оборони 15 червня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов та заступниця міністра оборони Ганна Маляр поінформували, що в ході здійснення наступальних операцій Сили оборони вже звільнили понад 100 кілометрів квадратних української території від російських окупантів.