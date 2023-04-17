Голова розвідки також зазначив, що "так сталося", що майже всі росіяни, які страчували українських воїнів, "вже не існують".

Спецслужбам України відоме ім'я російського військового, який відрізав голову ще живому українському військовополоненому.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборни Кирило Буданов в інтерв'ю Radio NV. Утім, він відмовився казати, де цей росіянин перебуває.

"Так, є. …Хто він - ми знаємо", - сказав Буданов у відповідь на питання, чи відомий виконавець цього воєнного злочину.

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Голова ГУР Міноборони також зазначив, що випадки подібних злочинів є "поодинокими".

"Але повертаючись до першої частини вашого запитання: де він і чому я вам кажу, що не можу вам відповісти. Є трошки інша статистика. Якось так склалося, що майже вже всі з тих, хто робив подібні речі, де це було нам чітко відомо, вони більше не існують. Тому не думаю, що ця людина стане виключенням", - додав Буданов.

На уточнююче питання, чи "допомогла" розвідка в цьому, Буданов сказав: "Просто так сталося".

Воєнні злочини росіян в Україні

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня в мережі почало ширитися моторошне відео страти українського військовополоненого: російські окупанти ножем відрізали голову ще живій людині.

У Службі безпеки України заявили, що "знайдуть російських нелюдів", які катували та відрізали голову українському військовому. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Навесні цього року Україну також шокував розстріл українського військового, який потрапив у полон. Росіяни вбили його після слів "Слава Україні!". З'ясувалося, що від рук окупантів загинув снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

А влітку в мережі з'явилося відео звірячої страти українського військового окупантами. На опублікованих кадрах російський окупант відрізає геніталії українському воїну канцелярським ножем.

Раніше в ООН підтвердили страти 15 українських військовополонених військами РФ, а також застосування тортур.

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