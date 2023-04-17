Спецслужбам України відоме ім'я російського військового, який відрізав голову ще живому українському військовополоненому.
Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборни Кирило Буданов в інтерв'ю Radio NV. Утім, він відмовився казати, де цей росіянин перебуває.
"Так, є. …Хто він - ми знаємо", - сказав Буданов у відповідь на питання, чи відомий виконавець цього воєнного злочину.
Голова ГУР Міноборони також зазначив, що випадки подібних злочинів є "поодинокими".
"Але повертаючись до першої частини вашого запитання: де він і чому я вам кажу, що не можу вам відповісти. Є трошки інша статистика. Якось так склалося, що майже вже всі з тих, хто робив подібні речі, де це було нам чітко відомо, вони більше не існують. Тому не думаю, що ця людина стане виключенням", - додав Буданов.
На уточнююче питання, чи "допомогла" розвідка в цьому, Буданов сказав: "Просто так сталося".
Воєнні злочини росіян в Україні
Як повідомляв УНІАН, на початку квітня в мережі почало ширитися моторошне відео страти українського військовополоненого: російські окупанти ножем відрізали голову ще живій людині.
У Службі безпеки України заявили, що "знайдуть російських нелюдів", які катували та відрізали голову українському військовому. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Навесні цього року Україну також шокував розстріл українського військового, який потрапив у полон. Росіяни вбили його після слів "Слава Україні!". З'ясувалося, що від рук окупантів загинув снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.
А влітку в мережі з'явилося відео звірячої страти українського військового окупантами. На опублікованих кадрах російський окупант відрізає геніталії українському воїну канцелярським ножем.
Раніше в ООН підтвердили страти 15 українських військовополонених військами РФ, а також застосування тортур.