'Утримати довго буде нереально': в Deep State розкрили ситуацію в Костянтинівці під Покровськом

У населеному присутні українські десантники.

Росіяни намагаються шаленими темпами атакувати село Костянтинівка Покровського району Донецької області бої ще тривають.

Як повідомляє моніторинговий проєкт Deep State, який відстежує актуальну ситуацію на фронті, у Костянтинівці продовжує діяти українська десантура, хоча ворог тисне дуже сильно.

"З'явилося відео, як к*цапи принесли прапор на західні околиці. Дана акція закінчилася для них не дуже приємно, але медійний ефект великий вийшов. Хоча такими темпами село утримати довго буде нереально, на жаль", - зазначили аналітики.

Відео дня

Покровський напрямок - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти досягли значних тактичних успіхів на Покровському напрямку. Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що це сталося на тлі повідомлень про те, що українські війська відійшли з окремих районів на південний схід від Покровська.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що у ситуації з Покровським напрямком "не можна просто - ви 100 тисяч і ми 100 тисяч, у нас була вже така одна операція".

"Це безумовне рішення військових, кому бути на Покровському напрямку, в якій кількості тощо. Але ви повинні зрозуміти: вони там не відступають. Повертаючись назад, їх розстрілюють. Я про російську армію. І вони будуть тиснути. Для них це потрібно. Як ситуація з Бахмутом. Вони там покладуть 50-60 тисяч людей", - зазначив глава держави.

Водночас військовослужбовець 411-ї бригади безпілотних систем Олександр Солонько заявив, що українські воїни на Покровському напрямку докладуть максимум зусиль, щоб зупинити ворога, або ж намагатимуться завдати йому максимальних втрат.

Вас також можуть зацікавити новини: