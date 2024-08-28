Росіяни просунулися під Покровськом / фото 24 ОМБр ім. короля Данила

Російські окупанти досягли значних тактичних успіхів на Покровському напрямку.

Про це заявив Інститут вивчення війни (ISW) на тлі повідомлень про те, що українські війська відійшли з окремих районів на південний схід від Покровська. 

Геолокаційні кадри від 27 серпня підтверджують, що сили РФ просунулися більш ніж на два кілометри від своїх останніх підтверджених позицій у північно-західну Новогродівку (на південний схід від Покровська) вздовж вулиці Дубініна. Відтак, тепер росіяни утримують позиції в центральній частині міста. 

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Інші геолокаційні кадри свідчать про незначне просування ворога на південному сході Гродівки (на схід від Покровська і північний схід від Новогродівки) і захопленні Калинового (далі на південний схід від Покровська і південний схід від Новогродівки). 

Покровський напрямок - останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що у ситуації з Покровським напрямком "не можна просто - ви 100 тисяч і ми 100 тисяч, у нас була вже така одна операція". 

"Це безумовне рішення військових, кому бути на Покровському напрямку, в якій кількості тощо. Але ви повинні зрозуміти: вони там не відступають. Повертаючись назад, їх розстрілюють. Я про російську армію. І вони будуть тиснути. Для них це потрібно. Як ситуація з Бахмутом. Вони там покладуть 50-60 тисяч людей", - зазначив глава держави.

Водночас військовослужбовець 411-ї бригади безпілотних систем Олександр Солонько заявив, що українські воїни на Покровському напрямку докладуть максимум зусиль, щоб зупинити ворога, або ж намагатимуться завдати йому максимальних втрат.

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