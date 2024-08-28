Аналітики знайшли докази тактичних успіхів ворога в районі кількох населених пунктів.

Російські окупанти досягли значних тактичних успіхів на Покровському напрямку.

Про це заявив Інститут вивчення війни (ISW) на тлі повідомлень про те, що українські війська відійшли з окремих районів на південний схід від Покровська.

Геолокаційні кадри від 27 серпня підтверджують, що сили РФ просунулися більш ніж на два кілометри від своїх останніх підтверджених позицій у північно-західну Новогродівку (на південний схід від Покровська) вздовж вулиці Дубініна. Відтак, тепер росіяни утримують позиції в центральній частині міста.

Відео дня

Інші геолокаційні кадри свідчать про незначне просування ворога на південному сході Гродівки (на схід від Покровська і північний схід від Новогродівки) і захопленні Калинового (далі на південний схід від Покровська і південний схід від Новогродівки).

Покровський напрямок - останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що у ситуації з Покровським напрямком "не можна просто - ви 100 тисяч і ми 100 тисяч, у нас була вже така одна операція".

"Це безумовне рішення військових, кому бути на Покровському напрямку, в якій кількості тощо. Але ви повинні зрозуміти: вони там не відступають. Повертаючись назад, їх розстрілюють. Я про російську армію. І вони будуть тиснути. Для них це потрібно. Як ситуація з Бахмутом. Вони там покладуть 50-60 тисяч людей", - зазначив глава держави.

Водночас військовослужбовець 411-ї бригади безпілотних систем Олександр Солонько заявив, що українські воїни на Покровському напрямку докладуть максимум зусиль, щоб зупинити ворога, або ж намагатимуться завдати йому максимальних втрат.

Вас також можуть зацікавити новини: