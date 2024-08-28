Клькість невдалих спроб ворога штурмувати у фронт вимірюється вже сотнями разів, кажуть аналітики.

Російські окупанти намагаються атакувати місто Вугледар Донецької області з флангів.

Як повідомляє моніторинговий проєкт Deep State, який відстежує актуальну ситуацію на фронті, останніми днями ворог активізувався на двох ділянках Вугледарського напрямку - західніше Павлівки та біля Водяного.

"Ціль даної акції зрозуміла - обійти Вугледар і взяти його в кільце, бо кількість невдалих спроб ворога штурмувати у фронт вимірюється вже сотнями разів", - пишуть аналітики. Відео дня

Росіяни цілі не досягнули, але мають частковий успіх. Особисті бойові завдання росіян в тому районі уточнюються.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявляв 9 серпня, що кількість піхотних штурмів ворога на Покровському та Курахівському напрямках зменшилась після початку операції на Курщині.

За його словами, ворог "огризається" та обстрілює з артилерії, активно застосовує дрони. Але при цьому саме "м’ясні" піхотні штурми і спроби їх проведення зменшились.

За даними генштабу ЗСУ, найскладнішими залишаються Торецький, Покровський та Курахівський напрямки.

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