Росіяни не відступають на Покровському напрямку, бо через це їх потім розстрілюють, поділився президент України.

Триває війна в Україні, і у ситуації з Покровським напрямком "не можна просто - ви 100 тисяч і ми 100 тисяч, у нас була вже така одна операція"

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час своєї пресконференції в рамках форуму "Україна 2024. Незалежність", відповідаючи на запитання щодо Курської операції та Покровського напрямку.

"Це безумовне рішення військових, кому бути на Покровському напрямку, в якій кількості тощо. Але ви повинні зрозуміти: вони там не відступають. Повертаючись назад, їх розстрілюють. Я про російську армію. І вони будуть тиснути. Для них це потрібно. Як ситуація з Бахмутом. Вони там покладуть 50-60 тисяч людей. Ви це побачите. Дуже скоро зрозумієте ці цифри. В цьому історія. І тому не можна просто: "ви 100 тисяч і ми 100 тисяч". У нас була вже така одна операція", - зауважив він.

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Глава держави додав, що вважає, що "це неправильно". "І я дуже радий, що главком Сирський так само вважає. Тому що повинні бути хитрощі. Ми не більші за Росію. Ми вже зрозуміли з вами це. Мені здається, достатньо розуміння 2,5 року, як готувати операції, хто повинен знати про ці операції, яка кількість людей повинна знати", - сказав Зеленський.

Він додав, що йдеться не про особистості, а про те, що "якщо ворог хоч щось знає, а вуха у нього всюди, і не тільки в нашій державі…". "Це велика робота, яку вони робили і під час Радянського Союзу, і продовжили в роки незалежності своєї країни. Вони це роблять. І якщо вони знають хоч щось про наші дії, у нас не буде успіху. А значить, не буде шансу. А значить, ми втратимо багато всього", - зауважив глава держави.

Президент підкреслив, що на саміті миру Україна має бути в "сильній ситуації". "Авжеж, все закінчиться діалогом. Але треба мати сильні позиції до цього діалогу", - сказав він.

Також на запитання, чи будуть якісь додаткові рішення, щоб посилити Покровський напрямок, Зеленський розповів, що щоденно має дві-три онлайн-розмови із Сирським: щодо Покровська, Торецького напрямку, Харківщини та інших напрямків.

"Є ще південь, є свої питання. І є питання - Вугледарський напрям. Всюди є якісь питання. Складна ситуація в Нью-Йорку була. Всі ці складнощі були. Вони є, вони залишаються. Посилення залежить від багатьох речей. Підготовані люди. Збільшилася кількість людей, які почали готуватися. Це факт. Це дуже допоможе хлопцям мати якісь ротації", - зазначив президент.

Він зауважив, що певні ротації, хоч поки що й не "фундаментальні", вже почалися. "І про посилення Покровська постійно говоримо. Різні укріплення, різні речі. І війська, але й пакети, про які ми говоримо", - зауважив Зеленський.

Новини України про війну - що вже повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначив, що Росія перекинула на Курський напрямок близько 30 тис. своїх військовослужбовців, ця цифра зростає.

За його словами, одним із завдань проведення наступальної операції на Курському напрямку було відволікання значних сил противника з інших напрямків. Насамперед це стосується Покровського та Курахівського напрямків.

Головнокомандувач додав, що ворог це розуміє, тому він продовжує зосереджувати свої зусилля на Покровському напрямку, де сконцентровані найбільш боєздатні його частини.

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