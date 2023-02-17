Українські захисники знищили живу силу ворога.

Воїни ЗСУ знищують ворогів цілодобово. Бійці 36-ї бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білицького минулої ночі влаштували "сафарі" на окупантів.

Відео з видовищною роботою бійців опублікував прес-центр Міністерства оборони України в офіційному Telegram-каналі. У ролику показана робота 503-го окремого батальйону 36-ї бригади. Вони використовували безпілотник з режимом нічного бачення для знищення ворогів.

Кадри відео підтверджують, що бійці здійснили безліч скидів боєприпасів в скупчення живої сили противника і по одиночних цілях. Окупантів знищували як в окопах, так і біля доріг, в полі і поруч з житловими будинками.

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Одне з найбільш вдалих влучень присутнє в ролику на позначці 1:08. Воїни 503-го батальйону скинули один снаряд у натовп з приблизно п'яти рашистів. А потім другим добили ворогів, які могли вціліти.

Втрати Росії в Україні: актуальна інформація

За даними Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення Росії українські воїни ліквідували 141 260 окупантів. А кількість підірваної техніки ворога перевищила 22 тисячі одиниць.

Згідно зі свіжою заявою британської розвідки, з 24 лютого 2022 року РФ втратила 175-200 тисяч солдатів і найманців. Сюди входять 40-60 тисяч убитими. Як велися ці підрахунки, не уточнюється.

Сьогодні стало відомо, що ВСУ ліквідували офіцера вищої ланки, підполковника Віктора Фурсова. Він воював проти України на Донбасі ще з 2014 року.

Рашисти продовжують наступати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Сили оборони стримують ворожу навалу і дають гідну відсіч.

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