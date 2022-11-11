Що знаходилося на борту, поки невідомо.

З Росії в Білорусь прилетіли чотири вантажні літаки Іл-76 Повітряно-космічних сил РФ. Що саме вони доставили, поки невідомо.

Як повідомили в моніторинговій групі "Беларускі Гаюн", яка відстежує військові активності в РБ: "Сьогодні, 11 листопада, в проміжку між 15:30-16:00 (київський час) на аеродром в Мачулищах прилетіли відразу 4 Іл-76 ВКС РФ з реєстраційними номерами: RA-76767, RA-78789, RF-76731 і RF-76605".

Дослідникам поки не вдалося з'ясувати, з якою метою було здійснено рейс, і що знаходилося на борту літаків. "Беларускі Гаюн" попросила всіх, хто володіє такою інформацією, скористатися офіційним Telegram-ботом для передачі відомостей.

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Нагадаємо, Іл-76 — радянський важкий військово-транспортний літак. Залежно від модифікації він може транспортувати вантаж максимальною масою від 28 до 60 тонн на дистанцію 3600-4200 кілометрів.

Загроза з боку Білорусі: остання інформація

Як повідомили в Генштабі 8 листопада: "Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи РФ інфраструктуру, територію і повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угруповання військ на території Республіки Білорусь". Загроза ракетних ударів з території РБ як і раніше зберігається.

Генштаб ЗСУ 10 листопада попередив, що чекає окупантів при повторному вторгненні з Білорусі. Як тільки вороже угруповання перейде кордон, його чекає масоване вогневе ураження. А українські захисники діятимуть за тактикою активної оборони, яка застосовувалася і на початку повномасштабної війни.

У російських підрозділів, що проходять підготовку в районі міста Барановичі Брестської області, спостерігаються проблеми з постачанням. Мобілізованим видали зброю та інше спорядження часів Другої світової війни, а також засоби захисту 60-70 років минулого століття.

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