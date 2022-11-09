Значна частина стрілецької зброї, а саме автомати АК-74 - у неробочому стані через неналежні умови зберігання.

Російським підрозділам, які проходять підготовку в районі міста Барановичі Брестської області у Білорусі, видано зброю та майно зразка Другої світової війни, а також засоби захисту періоду 60-70 років минулого століття.

Також зазначається, що у мобілізованих російських громадян, які проходять підготовку в Курській та Брянській областях, суттєво погіршується морально-психологічний стан через відмінність картинки російської пропаганди від дійсної ситуації, нелюдські умови перебування та відсутність обіцяних виплат.

"Російським підрозділам, які проходять підготовку в районі міста Барановичі Брестської області, видано застарілі зброю та майно - металеві шоломи зразка Другої світової війни та засоби захисту періоду 60-70 років минулого сторіччя. Крім того, значна частина стрілецької зброї, а саме автоматів АК-74, у неробочому стані через неналежні умови зберігання", - йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Відео дня

Російські війська в Білорусі: що відомо

Зараз Білорусь ремонтує військову техніку для армії РФ, служить "хабом" для перекидання російської техніки і розміщує іранські дрони на своїй території.

На цей час на території Білорусі перебувають підрозділи російських військ чисельністю 9 тисяч військових (13 БТГр).

До кінця жовтня українські військові повідомили, що ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована. Водночас загроза настання з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року.