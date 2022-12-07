Тегеран планує збільшити поставки зброї Москві.

Росія домовляється з Іраном про постачання ЗС РФ сотні дронів-камікадзе і балістичних ракет.

Як пише DPA з посиланням на дипломатів в ООН, Тегеран планує збільшити поставки зброї Москві.

"Ми знаємо, що Іран планує значно збільшити поставки безпілотних ракет і ракет в Росію", – розповів співрозмовник агентству.

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Росія хоче протидіяти гострій нестачі військових матеріалів. "Я не думаю, що вони (БПЛА і ракети – ред.) ще відвантажені, але вони безумовно є у "списку", – додало джерело.

Іранська зброя на війні проти України

У серпні Іран вже направив до Росії сотні ударних безпілотників. Але, за словами президента Володимира Зеленського, може йтися про тисячі БПЛА.

Через кілька тижнів російські сили неодноразово атакували цивільні цілі в Україні за допомогою іранських Shahed 136, які розбивалися на високій швидкості і завдали значної шкоди інфраструктурі.

Згодом держави ЄС ввели додаткові санкції проти Ірану, який вже піддався ряду каральних заходів.

Після тритижневої паузи щодо застосування іранських БПЛА російські окупанти знову атакували "Шахедами" українські міста.

Окремо зазначалося, що Кремль замовив у Тегерана балістичні ракети Fateh - 110 і Zolfaghar. Станом на жовтень, іранські зброярі вже готували замовлення. Підтверджень їхнього застосування на війні поки немає.

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