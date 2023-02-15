В адміністрації Байдена вже не заперечують проти ударів по Криму з використанням американської техніки.

США переоцінили ризики використання Росією ядерної зброї. У Білому домі вважають, що РФ не піде на такий крок і вже не заперечують проти ударів по Криму із застосуванням техніки і боєприпасів американського виробництва.

Про це заявив колишній командувач армією США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес в інтерв'ю виданню "Настоящее время". Він сказав: "Ми занадто переоцінили ризики ескалації з боку Росії з використанням ядерної зброї. Через це [ми] приймали рішення про постачання поступово, замість того щоб сказати Україні: "Ось все, що вам потрібно, і скоро дамо ще". А зараз Білий дім все більш впевнений, що Росія ядерну зброю використовувати не буде. Я особисто в цьому переконаний. А Білий дім, наприклад, вже навіть не проти ударів української армії по російських об'єктах в Криму".

Як повідомив Ходжес, США дали ясно зрозуміти, що наслідки застосування ядерної зброї будуть катастрофічними. Китай теж сказав Росії не робити цього, адже ядерний удар не дасть жодної переваги на полі бою. Ймовірно, кремлівський диктатор прислухався до заяв двох провідних країн світу.

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"Я думаю, що Путін — це зло, але він не божевільний, і він не самогубець. Згадайте, як під час пандемії він сидів за столом в десяти метрах від найближчих радників. Це не схоже на людину, яка жити не хоче", — підсумував Ходжес.

Ядерна загроза з боку Росії: актуальна інформація

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Путін не готовий йти на ризики, тому ядерна ескалація у війні проти України малоймовірна. Ці погрози РФ використовувала для залякування Заходу.

У розвідці Норвегії 14 лютого заявили: "Кремль свідомо створює невизначеність щодо готовності Росії застосувати ядерну зброю. Якщо конфлікт переросте в регіональну війну за участю НАТО, Росія може застосувати ядерну зброю на тій підставі, що війна загрожує існуванню Росії. У такому випадку можливе так зване демонстративне застосування тактичної ядерної зброї".

У той же день кораблі Північного флоту РФ вперше з моменту розпаду СРСР вийшли в море з тактичною ядерною зброєю на борту. Розвідка Норвегії вважає, що у зв'язку з витратою трьох чвертей ракет в Україні "нестратегічна ядерна зброя буде грати більш помітну роль в регіональній обороні" Росії, поки агресор не відновить арсенал високоточної зброї великої дальності.

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