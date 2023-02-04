Чиновник зазначив, що Кремль в черговий раз використовує тактику залякування суспільства. Це не варто сприймати серйозно.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів на погрози з боку заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва щодо можливих ядерних ударів в бік України, якщо ЗСУ атакують Крим.

Про це чиновник написав на своїй сторінці в Twitter, закликавши суспільство просто не реагувати на такі істерики. Також Подоляк підкреслив, що Крим - це Україна, тому ЗСУ можуть використовувати будь-які методи для повернення півострова. Це не суперечить міжнародному праву.

"Погрози офіційних осіб Рф про "удари відплати" – це тільки фіксація наміру вчинення масових убивств й спроба лякати у традиційному стилі Рф. Завжди ігноруйте Медведєва.", - написав радник глави ОП.

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Ядерний шантаж Росії

Росія з початку повномасштабного наступу на Україну активно використовує тактику ядерного терору, погрожуючи застосувати смертельну зброю в разі порушення своїх інтересів. У Кремлі вважають, що так зможуть залякати Київ й натиснути на міжнародних партнерів України, які підтримали українську сторону в цій війні.

Буквально вчора російський диктатор Володимир Путін привіз "ядерну валізку" на святкування Сталінградської битви. Крім того, один з його помічників мав ще одну валізку, ймовірно це був складений щит для захисту від можливого замаху.

Наразі Росія також порушує ключову угоду про контроль над ядерними озброєннями зі Сполученими Штатами й продовжує відмовляти в інспекції своїх ядерних об'єктів.

Як нещодавно зазначив посол України у ФРН Олексій Макєєв, такий шантаж з боку РФ показав іншим державам, що тільки ядерна зброя може врятувати їх від нападу Москви.

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