Він цінує свій внутрішній статус-кво і намагається уникати ризикованої політики.

Президент Росії Володимир Путін не готовий до затяжної війни, оскільки утримується від ухвалення відповідних рішень. Зокрема, російська влада із запізненням проводить великомасштабні військові реформи.

Аналітики Інституту вивчення війни пояснюють, що Кремль із запізненням проводить кадрову мобілізацію та реорганізацію, яку він реально мав провести перед початком повномасштабного вторгнення. Крім того, він зволікає з оголошенням другої хвилі мобілізації, оскільки побоюється реакції суспільства.

Зазначається, що Путін додатково проводить опитування, щоб оцінити, як росіяни сприймають мобілізацію. На думку експертів, очільник Росії покладається на групу цапів-відбувайлів, які публічно ризикують замість нього і беруть на себе провину за військові невдачі окупантів і непопулярну політику.

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Експерти вважають, що небажання Путіна йти на ризик вказує на те, що він, як і раніше, навряд чи піде на ядерну ескалацію, чи війну з НАТО. Подібні погрози РФ використовувала лише для залякування Заходу. Путін цінує свій внутрішній статус-кво і намагається уникати ризикованої політики для досягнення власних цілей, йдеться у звіті ISW.

"Путін також продовжує демонструвати, що він залишається обачливою людиною, яка приділяє значну увагу усуненню ризиків, навіть попри те, що його сприйняття ситуації, з якою він стикається, розходиться з реальністю", - наголошують в ISW.

Війна в Україні: найважливіше за останню добу

Як раніше повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати загарбницької армії РФ з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року орієнтовно складають 132 тисячі 160 осіб. З них 870 осіб ЗСУ ліквідували протягом минулої доби.

За даними Генштабу, минулої доби українські воїни відбили атаки російських окупантів в районі Бахмута та ще 13 населених пунктів Донецької області. Зазначається, що основні зусилля загарбники зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Українська авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та удар по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

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