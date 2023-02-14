Російська влада свідомо створює невизначеність щодо готовності РФ застосувати ядерну зброю, зазначили у норвезькій розвідці.

Якщо війна в Україні переросте у регіональне протистояння, у якому братимуть участь країни-члени НАТО, Російська Федерація може демонстративно застосувати тактичну ядерну зброю.

Російська сторона здатна використати таку зброю на тій підставі, що існуванню РФ нібито є загроза, повідомила розвідка Норвегії. У розвідці додали, що ядерна доктрина Росії - це частково публічна основа того, коли і як РФ може застосувати зброю масового ураження.

Згідно з доктриною, російська влада може використати ядерну зброю, якщо зброя масового ураження буде застосовано проти РФ чи її союзників, або у разі звичайного нападу, унаслідок якого є загроза існуванню російської держави.

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"Кремль свідомо створює невизначеність щодо готовності Росії застосувати ядерну зброю. Якщо конфлікт переросте в регіональну війну за участю НАТО, Росія може застосувати ядерну зброю на тій підставі, що війна загрожує існуванню Росії. У такому разі можливе так зване демонстративне застосування тактичної ядерної зброї", - вважають у розвідці.

Війна Росії проти України - що варто знати

Росіяни захопили частину території України й назвали окуповані землі "своїми". Київ вирішив боротися за свою території і його підтримали, зокрема, держави-члени НАТО.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що ядерна доктрина його країни поширюватиметься на окуповані українські землі.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що російська влада наважиться завдати ядерного удару, якщо побачить на горизонті свою поразку. Варто зазначити, що РФ вже не раз погрожувала застосувати свою ядерну зброю.

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