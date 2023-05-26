Росіяни зазнають дуже значних втрат, наголосив боєць.

Протягом останнього часу артилерійська складова з української сторони у Бахмуті збільшилась, розповів в ефірі інформаційного телемарафону прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков.

За його словами, українська артилерія завдала дуже великих втрат армії російських окупантів і продовжує це робити. Щоденно вдається знищувати такі важливі цілі, як безпосередньо артилерійське озброєння противника, їхній БК та броньовану техніку.

"Коли ми чи наша розвідка виявляємо їхні командні пункти, також завдаємо вогневого ураження по цих пунктах. Так що у них дуже значні втрати через це і в них (російських окупантів - УНІАН) артилерійська складова на цьому напрямку значно зменшилася. І можна сказати, що зараз вогневе ураження від нашої артилерії по самому Бахмуту переважає вже російську (артилерію - УНІАН). Тобто, у нас виходить більше такий кількісний і масований вогонь",- акцентував Калашніков.

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Крім того, прес-офіцер 26 артилерійської бригади зазначив що через свої приціли українські гармаші спостерігають за рухами ворога у Бахмуті, в тому числі, за "вагнерівцями".

"В даному випадку за бойовиками Пригожина у нас більше дивляться наші побратими, які перебувають на нулі - це піхота. Однак, ми теж через свої "очі" можемо спостерігати їхні рухи. І треба сказати так, що він (Пригожин - УНІАН) давно вже хоче піти з Бахмута, піти "переможцем". Щоб після того, як ми візьмемо Бахмут знов, він вже був ні при чому, лаври переможця залишилися у нього, а поразку він віддасть безпосередньо російським військам", - підкреслив Калашніков.

Він додав, що з боку окупантів під Бахмутом були різні сили, в тому числі механізовані підрозділи російської армії, російські спецназівці та повітряно-десантні війська. Але, на його думку, всім найманцям ПВК "Вагнер" не дадуть вийти звідти, тому що замінити їх нікому. "Не так багато у нього (Пригожина-УНІАН) залишилося вояків в Бахмуті - це біля чотирьох тисяч. Імовірно, частину він зможе вивести. Але таку велику кількість, як чотири тисячі, російська армія не зможе замінити своїми. У них і так іде дуже велика нестача у живій силі, тому повністю навряд чи йому дадуть забрати весь його особовий склад", - пояснив Калашніков.

Бої за Бахмут - головне

ЗСУ застосовують "сітку смерті" з усіх засобів ракетно-артилерійського ураження, результатом чого є знищення ворожих сил на 80%. Завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам українські захисники скомбінували і створили також далекобійний "вогневий кулак".

Згідно зі зведенням Генштабу, станом на ранок 26 травня загальні бойові втрати РФ в Україні орієнтовно склали близько 205 тисяч 720 осіб особового складу. Відомо, що вже 10 місяців тривають безперервні та жорсткі бої за Бахмут Донецької області.

Також повідомлялося, що 20 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці "захопили" Бахмут, та вчергове оголосив, що з 25 травня його головорізи нібито почнуть виходити з міста. Відео із процесом нібито початку виведення "вагнерівців" опублікувала його прес-служба. На ньому Пригожин позує на кадрах поруч з людьми у військовій формі та заявляє "Виходимо у тилові районі... До 1 червня усі зберемося, (позиції - УНІАН) передамо військовим".

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