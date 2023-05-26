В районі міста Мар'їнка були відбиті численні атаки російських загарбників.

На чотирьох найгарячіших ділянках лінії фронту за поточну добу відбулось 18 боєзіткнень з російськими окупантами.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, відбулось 18 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту", - йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Як зазначили у Генштабі, на Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення.

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"Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційних ударів поблизу Кислівки, Котлярівки, Табаївки та Райгородка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Кам'янка Харківської області та Стельмахівка - Луганської", - йдеться у зведенні.

Крім того, на Лиманському напрямку протягом доби російські окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Там же - завдали авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.

При цьому, на Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Предтечиного. Ворог завдав авіаударів в районах Григорівки та Білої Гори. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області.

Водночас на Авдіївському напрямку противник протягом доби наступальних дій не проводив. Ворог завдав авіаційних ударів по Авдіївці та Первомайському, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

Як наголосили у Генштабі, на Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони України відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. При цьому ворожих обстрілів зазнали також Георгіївка та Побєда Донецької області.

Також на Шахтарському напрямку ворог завдав авіаудару в районі Вугледару, здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Вугледар та Пречистівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційного удару поблизу Степового Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Новосілка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Мала Токмачка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Веселе, Козацьке, Львове, Антонівка, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Окремо сказано, що на Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційного удару в районі Землянок Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка, Соснівка, Залізний Міст Чернігівської області; Сваркове, Старі Вирки, Павлівка, Волфине, Басівка, Запсілля, Миропілля, Велика Писарівка Сумської області, а також Одноробівка, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Нескучне, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Караїчне, Мала Вовча, Бударки та Вільхуватка на Харківщині.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати Росії в Україні станом на ранок 26 травня орієнтовно склали близько 205 тисяч 720 чоловік особового складу. За останню добу українські захисники знищили ще 460 загарбників.

За словами експертів, погодні умови в Україні стали сприятливими для контрнаступу. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що контрнаступальні дії української армії вже тривають декілька днів.

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