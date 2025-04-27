'Земля в обмін на мир': в Британії застерегли Трампа від поступок Росії

Натомість членкиня британського парламенту вважає позитивним сигналом зустріч Зеленського і Трампа в Римі.

Лідер британської опозиції Кемі Баденок прокоментувала зміну риторики президента США Дональда Трампа щодо російського диктатора Володимира Путіна, пише Sky News.

Баденок оцінила припущення Трампа про те, що російський президент не прагне припинення війни, як "безумовно ознаку прогресу":

"Це позитивний сигнал... Я завжди казала, що президент Зеленський був героєм у цій війні, Путін є агресором, і для тих з нас, хто вірить у свободу, ми не повинні дозволити агресору перемогти, звичайно не такому, як Путін, який не хоче бачити свободу ні в Росії, ні в Україні".

Політик зазначила, що "дуже радісно" бачити зустріч Трампа і Зеленського у Ватикані "після тієї справді жахливої ​​прес-конференції" в Білому домі в лютому.

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"Я думаю, ми всі повинні бути раді бачити ці позитивні сигнали", - додала Баденок.

Втім, на запитання про можливу угоду "земля в обмін на мир", вона відповіла:

"Це було б винагородою за агресію".

Заяви Трампа про війну в Україні

Раніше Трамп підтвердив, що хоче визнати окупований Крим російським. Також він не вірить у здатність України коли-небудь вступити в НАТО.

Він вкотре звинуватив Україну в розв'язанні війни з Російською Федерацією. За його словами, кремлівський правитель Путін вирішив здійснити напад після того, як Київ заявив про бажання стати членом Північноатлантичного Альянсу. Журналіст запитав Трампа про те, чому він сказав, що закінчить війну в Україні в перший же день, на що той відповів, що сказав це образно.

Президент США запевнив, його мирний план просувається, але поки що не варто встановлювати крайні терміни для завершення війни.

Невдовзі Reuters опублікувало спільну відповідь України та європейських партнерів на пропозицію США. Зокрема, ними виключається можливість визнання де-юре російського контролю над Кримом і де-факто контролю над Луганською областю та частинами Херсонської, Запорізької та Донецької областей.

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