Він знову звинувачує українців у війні.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив, що хоче визнати окупований Крим російським. Також він не вірить у здатність України коли-небудь вступити до НАТО.

В інтерв'ю журналу TIME політик вкотре звинуватив Україну у розв'язанні війни з Російською Федерацією. За його словами, кремлівський правитель Путін вирішив здійснити напад після того, як Київ заявив про бажання стати членом Північноатлантичного Альянсу:

"Я думаю, що війна почалася, коли вони почали говорити про вступ до НАТО. Крим залишиться з Росією".

Журналіст запитав Трампа про те, чому він сказав, що закінчить війну в Україні в перший же день, на що той відповів, що сказав це образно. "Я сказав це як перебільшення, щоб підкреслити, і ви знаєте, що це, звісно, підхоплюється фейковими новинами. Очевидно, що люди знають, що коли я це говорив, то говорив не всерйоз, але при цьому було сказано, що цьому (війні в Україні - ред.) буде покладено край", - пояснив політик.

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На питання, коли війна в Україні може закінчитися, Трамп знову почав запевняти, що за його президентства "цього б ніколи не сталося".

"Це війна Байдена. Це не моя війна. Я не маю до неї ніякого відношення. У мене б ніколи не було цієї війни. Цієї війни ніколи б не було. Путін ніколи б цього не зробив. Цієї війни ніколи б не було. 6 жовтня ніколи б не сталося. 7 жовтня ніколи б не сталося. Ніколи б не сталося. Ніколи", - додав він.

Заяви Трампа про Крим

За даними ЗМІ, американський план миру передбачає визнання Криму російським, замороження лінії фронту, заборону на вступ України до НАТО та зняття санкцій з РФ.

Згодом президент США звинуватив президента України Володимира Зеленського у зриві переговорів через відмову погодитися на ці умови.

Зеленський та інші українські посадовці рішуче відкинули пропозиції Трампа, наголошуючи, що Крим є невід’ємною частиною України. Вони вважають, що поступки Росії лише заохотять подальшу агресію та порушення міжнародного права. ​

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