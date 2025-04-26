На Зеленського чиниться дедалі більший тиск з метою змусити його погодитися на примусовий мир.

Президент США Дональд Трамп має намір жорстко просувати умови, за яких Росія збереже контроль над окупованими українськими територіями.

За словами джерел видання The Times, наближених до спецпосланця Стіва Віткоффа, "ця позиція буквально висічена на камені" - Москва залишить за собою захоплені землі.

Зазначається, що Трамп чинить зростаючий тиск на Київ, щоб примусити Зеленського прийняти умови "примусового миру".

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Як написано в статті, на думку президента США, в українського лідера "немає реального вибору" і він повинен погодитися на угоду, запропоновану Віткоффом. Видання пише:

"Трамп погрожує вийти з мирного процесу наступного тижня, якщо не буде досягнуто угоди".

Заяви Трампа про війну в Україні

Раніше Трамп підтвердив, що хоче визнати окупований Крим російським. Також він не вірить у здатність України коли-небудь вступити в НАТО.

Він вкотре звинуватив Україну в розв'язанні війни з Російською Федерацією. За його словами, кремлівський правитель Путін вирішив здійснити напад після того, як Київ заявив про бажання стати членом Північноатлантичного Альянсу. Журналіст запитав Трампа про те, чому він сказав, що закінчить війну в Україні в перший же день, на що той відповів, що сказав це образно.

Президент США запевнив, його мирний план просувається, але поки що не варто встановлювати крайні терміни для завершення війни.

Невдовзі Reuters опублікувало спільну відповідь України та європейських партнерів на пропозицію США. Зокрема, ними виключається можливість визнання де-юре російського контролю над Кримом і де-факто контролю над Луганською областю та частинами Херсонської, Запорізької та Донецької областей.

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