ЗСУ відтіснили "вагнерівців" від траси О0506, яка використовується для постачання війська.

Бої за Бахмут тривають, хоча інтенсивність атак російських окупантів знизилася порівняно з попередніми тижнями. Українські захисники змогли домогтися певних успіхів у плані захисту головного шляху для постачання війська.

Такими висновками поділилися експерти британської розвідки. Вони опублікували свіжий звіт про війну в Україні, в якому сказано наступне: "Бої в донбаському місті Бахмут тривають, хоча російські атаки все ще знаходяться на більш низькому рівні в порівнянні з останніми тижнями. Одним з ключових досягнень останніх українських операцій, ймовірно, стало відтіснення російських бійців групи "Вагнер" з маршруту 0506. Ця невелика сільська дорога стала критичною лінією постачання для українських захисників. Раніше "Вагнер" знаходився в декількох сотнях метрів від траси".

Як повідомили в британській розвідці, росЗМІ 26 березня заявили про взяття найманцями заводського комплексу АЗОМ на північ від центру Бахмута. Однак ця територія залишається спірною, як і протягом останніх тижнів. Нещодавно "Вагнер" повідомив про звільнення зі служби не менше 5 тисяч завербованих ув'язнених. Це тільки посилить нестачу особового складу, яка "перешкоджає російським наступальним зусиллям" в районі Бахмута.

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Ситуація в Бахмуті: актуальна інформація

Як повідомили в сухопутних військах ЗСУ, в Бахмуті рашисти кидають в атаку свої найкращі підрозділи. Однак ситуація на цьому напрямку залишається контрольованою.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що окупанти контролюють 65% міста. За їхньою оцінкою, за останній тиждень ворог захопив приблизно 5% території. Це близько двох квадратних кілометрів.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, у разі окупації Бахмута кремлівський диктатор Володимир Путін "продасть цю перемогу" Заходу, Китаю та Ірану. Тиск на нашу країну посилиться, причому як зовнішній, так і внутрішній.

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