Українські захисники героїчно тримають місто та завдають значних втрат силам противника.

Ситуація на Бахмутському напрямку залишається контрольованою, але російські загарбники кидають на штурм українських позицій свої кращі підрозділи.

Про це повідомляють Сухопутні війська Збройних сил України. Загарбники продовжують спроби прорвати нашу оборону довкола міста. Утім, українські захисники завдають значних втрат силам противника.

"Мужні піхотинці 28-ї, 54-ї, 56-ї та 57-ї бригад разом із побратимами з 93-ї та 4-ї бригади оперативного призначення, а також іншими Силами оборони пліч-о-пліч тримають фронт, не залишаючи ворогові шансів на успіх", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що генерал-полковник Олександр Сирський постійно знаходиться на лінії фронту разом з підпорядкованими підрозділами. "Спільно з командирами вони узгоджують дії, котрі завадять ворогу реалізувати свої плани", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні - ситуація в Бахмуті

Як повідомляв УНІАН, командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський раніше зазначав, що українські військовослужбовці утримують Бахмут всупереч "різним термінам та прогнозам".

Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зазначав, що в Бахмуті зменшилась кількість бойових зіткнень з ворогом. За добу на цьому напрямку відбулось 19 боїв із противником, 14 з них - у місті.

Місто залишається епіцентром запеклих боїв за Донбас. Хоча українські та західні офіційні особи висловлювали різні погляди щодо ситуації з російським наступом у Бахмуті. Зокрема, у британській розвідці заявили, що наступ російських військ на Бахмут практично зупинився. Однак, Сергій Череватий заявив, що поки зарано казати про зупинку російського наступу в цьому районі.

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