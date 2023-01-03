Боєць отримав поранення під час оборони Бахмута.

Український військовий Максим Степаненко видряпав на прикладі свого автомата ім'я своєї коханої. Цей приклад врятував йому життя.

Як йдеться у сюжеті ТСН, Степаненко вирушив захищати країну вранці 24 лютого. Спершу – відбивав Київ у складі територіальної оборони, після – Харківський напрямок.

Звідти український захисник відправився в Донецьку область. Весь цей час його супроводжував автомат, на прикладі якого він видряпав слова "Ярость Настюши".

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Боєць давав відсіч "вагнерівцям" на позиціях поблизу Бахмута. Під час оборони міста він отримав поранення.

"Я з нашим "другом" зустрівся метрах в двох. Куля влетіла в приклад, вона зрекошетила і зайшла під руку", – згадує Максим.

Ця випадковість врятувала йому життя. Куля вибила кістку, проте медикам вдалося врятувати кінцівку і навіть зашити її так, щоб не було зіпсовано тату Максима у вигляді тризуба.

Військовий все ще відновлюється під наглядом медиків, але для однієї важливої події – весілля з коханою, чиє ім'я врятувало йому життя – все ж зміг вирватися з лікарні.

Відвіз пару в РАЦС товариш по службі Максима Ярослав, який також отримав поранення під час зіткнення з "вагнерівцями". Скромний розпис в РАГСі пройшов без світла через відключення і без батьків молодят – мами нареченого і нареченої в Запоріжжі, а батько нареченої – на фронті.

Бої на Бахмутському напрямку

Протягом останніх місяців російські окупанти зосереджено штурмують Бахмутський напрямок. За словами військових, ворог відправляє сюді "штрафні" загони – "вагнерівців" або мобілізованих і зазнає серйозних втрат у живій силі і техніці. Як зауважували в британській розвідці, ця кампанія в Донецькій області для РФ стала непропорційно дорогою. Тому, припускають розвідники, місто є не стратегічною, а політичною метою окупантів. Очолює операцію, за словами глави української розвідки Кирила Буданова, ПВК "Вагнер". Завдяки зусиллям наших захисників Росія, яка зосередила на Бахмутському напрямку значні ресурси, не може захопити місто.

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