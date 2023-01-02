Попри спроби російських окупантів, "фортеця" Бахмут вистояла.

Українські прикордонники 2 січня провели два жорстокі бої під Бахмутом і в місті. Російські окупанти зазнали втрат.

За даними Державної прикордонної служби, один бій пройшов біля населеного пункту Підгородне, він тривав понад чотири години - з 12:30 до 16:50.

"Група росіян з 30 осіб намагалася штурмувати позиції наших захисників. За попередньою інформацією, сім ворожих солдатів вбито, а ще дев'ять - поранено. При цьому в лавах ЗСУ втрат не було", - йдеться в повідомленні.

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Ще один бій відбувся в районі Бахмутського звалища - з 16:00 до 17:00.

"Українські прикордонники разом з підрозділом ССО в інтервалі з 16:00 до 17:00 знищили два спостережні пункти російських військових. Втрати окупантів - п'ятеро "200", троє" 300" підтвердила аеророзвідка Сил Спеціальних Операцій", - повідомили в ДПСУ.

Також прикордонники показали відео передноворічних боїв, які вели бійці на Бахмутському напрямку.

Ситуація в Бахмуті - що відомо

Бахмут по праву називають в Україні фортецею. Російські окупанти вже не перший меясц намагаються захопити місто, але все безуспішно, адже бійці ЗСУ тримають оборону.

Під час останніх штурмів росіяни втратили 213 "одиниць живої сили", понад 80 - "трьохсотих".

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