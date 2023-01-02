За його словами, оборона Бахмута – це ділянка майже в 100 кілометрів шириною, а не тільки саме місто.

Бахмутський напрямок фронту займає близько 100 кілометрів, ворог має там чисельну перевагу майже у 10 разів, повідомив лейтенант "Легіону Свободи" у складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Володимир Назаренко, який перебуває у місці бойових дій, в ефірі телемарафону.

"Відбуваються ледве не рукопашні зіткнення, перманентні обстріли. Бахмут і його оборона – це не тільки саме місто, це ділянка кілометрів 100 шириною практично від Білогорівки, від Соледару і впритул до Кремінної, якщо на північ і на південь - Майорськ і аж до Авдіївки. Авдіївка - це теж сильний і важливий театр бойових дій, там також ворог тисне", - сказав він.

За словами Назаренка, окупаційні війська чинять сильний тиск на цих напрямках, ситуацію ускладнюють ще й погодні умови.

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"Ситуація складна і через погодні умови - це холоди і те, що ворог має чисельну перевагу в декілька разів, ледь не в 10 разів", - сказав він.

За словами Назаренка, на Бахмутському напрямку проти українських захисників кидають штрафні загони "дешевих" солдатів, "вагнерівців" чи мобілізованих.

Війна в Україні – бої на сході

За даними Генштабу ЗСУ, українські захисники минулої доби відбили атаки ворога поблизу 11 населених пунктів на Донбасі.

Бахмут залишається напрямком головних зусиль ворога щодо прориву оборони українських захисників, заявив речник командування "Схід" Сергій Череватий. Під час нових штурмів росіяни втратили ще 213 "одиниць живої сили", понад 80 – "трьохсотих".

Окремо Череватий згадав і про спроби РФ контрнаступати у Стельмахівці та Білогоровці, що, втім, зазнали провалів.

У новому 2023 році ЗСУ не збавляють темпів знищення російських окупантів, які прийшли до України з війною. Так, за добу ліквідовано 720 окупантів.

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