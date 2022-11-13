Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснив понад 40 обстрілів з РСЗВ.

За минулу добу Сили оборони України відбили атаки російських окупантів в районах 12 населених пунктів.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар'їнка, Новомихайлівка і Павлівка на Донеччині", - йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00.

Зауважується, що у звільнених населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи. Водночас ворог продовжує фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра.

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"Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів зазнали понад 20 населених пунктів Запорізької, Черкаської, Харківської і Донецької областей", - йдеться у повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. "Триває формування російсько-білоруського угрупування військ на території Республіки Білорусь", - додали у Генштабі.

На інших напрямках окупанти здійснювали обстріли: на Слобожанському напрямку - з мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Тернова, Бологівка, Вільхуватка, Зелене, Колодязне, Огірцеве та Стариця; на Куп’янському та Лиманському - з танків та різнокаліберної артилерії по районах Новоселівського, Стельмахівки, Роздолівки, Сіверська, Кислівки, Невського, Макіївки, Площанки та Табаївки.

На Бахмутському - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Яковлівки, Соледара, Бахмута, Бахмутського, Майорська, Озарянівки, Іванграда, Верхньокам'янського, Зеленопілля, Спірного та Нью-Йорка; на Авдіївському - з танків та всього спектру артилерії по районах Авдіївки, Мар'їнки, Водяного, Кам'янки, Красногорівки та Новомихайлівки.

На Новопавлівському напрямку - з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Новоукраїнка, Павлівка, Полтавка, Парасковіївка та Пречистівка; на Запорізькому - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Малинівки, Новоданилівки, Новополя, Ольгівського; на Таврійському - з артилерії різних типів по районах Милового, Золотої Балки та Михайлівки.

Війна в Україні

Росія зважилася на широкомасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого, почавши з бомбардувань Києва, Харкова, Львова та інших великих міст.

Російські танки буквально прорвали український кордон в районі Білорусі. Багато міст потрапили під тимчасову окупацію, в тому числі частина Київської області.

У нічному зверненні, яке передувало військовій інтервенції, Путін назвав війну "спецоперацією" з денацифікації" і "демілітаризації" України.

Вже навесні розгромлені російські угруповання змушені були залишити Київську, Сумську та Чернігівську області, а у вересні - в ході контрнаступу ЗСУ - росіяни втекли з Харківської області.

Західні ЗМІ писали, що Путін хотів взяти Київ за два дні, потім - за кілька місяців, але Росія недооцінила ЗСУ.

На звільнених територіях правоохоронці фіксують факти вчинення Росією військових злочинів: тортури цивільних, жорстокі вбивства місцевих мешканців, у тому числі дітей; досі знаходять масові поховання.

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