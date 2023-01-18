Це пов’язано з тим, що у РФ готуються до нової хвилі мобілізації.

У Москві через загрозу протестних акцій заборонили збиратися групами понад 20 людей.

Як інформує Головне управління розвідки України, наразі на підприємства столиці РФ прибувають групи співробітників військкоматів для проведення агітаційних заходів серед працівників. Ці заходи супроводжують моральним тиском і залякуванням людей.

"У Москві формуються "добровільні" групи з 3-5 людей для патрулювання центральних вулиць, площ, місць поблизу станцій метро та великих торговельних центрів. Їхнє завдання – запобігати можливому скупченню людей задля недопущення можливих протестних акцій. Згідно отриманих інструкцій, "підозрілими" вважаються будь-які групи понад 20 осіб", - повідомляє ГУР.

Відео дня

Як зазначається, це пов’язано з тим, що у РФ готуються до нової хвилі мобілізації і передбачається, що вона характеризуватиметься підвищеною увагою до населення "центральних регіонів" – під прицілом військкоматів жителі Москви.

Також зазначається, що найбільший інтерес воєнкомів викликають чоловіки віком 40-55 років, які відслужили строкову службу в армії та мають певні військові спеціальності.

Крім того, посилюється агітаційна робота, спрямована на іноземних громадян (зокрема, мігрантів з колишніх республік СРСР): чоловікам призовного віку, які звертаються в органи влади для отримання громадянства РФ, пропонується підписати контракт на проходження військової служби. Після цього питання надання громадянства вирішується автоматично.

Власників комерційних підприємств та приватних підприємців змушують робити "добровільні" пожертви на користь Збройних сил РФ. Подекуди розміри таких поборів сягають кількох мільйонів рублів.

Росія готується оголосити нову мобілізацію в січні

За даними ГУР Міноборони, у Росії найближчим часом може бути мобілізовано ще 500 тисяч осіб.

Кремль планує запустити механізми, які не дозволять особам призовного віку втекти закордон.

4 січня 2023 року секретар РНБО Олексій Данілов припустив, що РФ готує ескалацію на фронті.