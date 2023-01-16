Мер Мелітополя зауважив, що колаборанти турбуються про особисту охорону, а це вже ознака паніки.

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що серед проросійських колаборантів частішають панічні настрої, а тому Москва перевела їх на ночівлю до Криму.

"Продовжується знищення противника. Відбувається це, як на території тимчасово окупованого Мелітополя, так і по всій лінії фронту. Також це відбувається в Пологах та Токмаку. Саме через це у рашистів виникають нові завдання із Москви. Перш за все надійшла команда з Москви, щоб гауляйтери й всі інші колаборанти перестали ночувати в Мелітополі. Тепер їх основна база для ночівлі знаходиться на території окупованого Криму", - розповів Федоров для телеканалу "Еспресо".

Мер Мелітополя зауважив, що колаборанти турбуються про особисту охорону. Це ознака паніки, на думку міського голови.

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"Друге завдання, яке отримали колаборанти з Росії, інвентаризувати всі бомбосховища і всі можливі укриття. Тож вони дійсно до чогось готуються. В їх діях спостерігається паніка. Також вони посилили особисту охорону для всіх гауляйтерів", - додав Федоров.

Раніше гауляйтер Євген Балицький заявив, що навесні армія РФ буде "звільняти" усю Запорізьку область.

Ситуація в Мелітополі

Нагадаємо, що рашисти перетворили Мелітополь на військову базу та хаб для "двохсотих".

В Мелітополі регулярно трапляються "прильоти" по складах окупантів.

Також в Мелітополі російські загарбники посилили репресії та розпочали депортацію місцевого населення.