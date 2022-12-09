Аналітики нагадали, що РФ і раніше зберігала на об'єкті військову техніку.

Російська влада наказала окупаційним військам розмістити "Гради" на Запорізькій АЕС, щоб послабити критику радикальних прихильників війни.

Останні розганяють повідомлення про виведення військ з території станції. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Розгортання нового обладнання на ЗАЕС може бути спробою заспокоїти чутки російських націоналістично налаштованих військкорів про можливий вихід Росії із ЗАЕС, який Кремль двічі заперечував за останні 10 днів", - пояснили аналітики.

Відео дня

Аналітики ISW нагадали, що російські сили зберігають на ЗАЕС військову техніку, боєприпаси, бронетранспортери, зенітні гармати та інше озброєння.

Ситуація на ЗАЕС: останні новини

Запорізьку АЕС росіяни окупували ще навесні 2022 року. Відтоді ворог використовує станцію як "щит" від "відповідей" ЗСУ, б’ючи по цивільних та військових в прилеглих населених пунктах.

Нещодавно російські ЗМІ писали про активні дискусії, що тривають між МАГАТЕ і Росією щодо демілітаризації станції. В обмін на це росіяни просили безперебійний транзит газу і нафти Україною.

Військовий експерт Роман Світан прогнозує, що до Нового року російські окупаційні війська вийдуть з Запорізької атомної станції.

Вас також можуть зацікавити новини: