У Путіна вже відреагували на інформацію про нібито готовність до угоди щодо ЗАЕС.

У Кремлі і російському уряді готові до угоди щодо Запорізької атомної електростанції.

Влада РФ може піти на виведення військ із ЗАЕС в обмін на те, що отримає гарантії безперебійного транзиту газу і нафти українською територією, повідомляє "Медуза", посилаючись на джерела, близькі до російського уряду і Кремля.

"Співрозмовники стверджують, що в Кремлі і уряді "є готовність до угоди". Качати і продавати (нафту і газ – Ред.) дуже важливо для російського бюджету", – зазначили журналісти.

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Пізніше спікер президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков відкинув можливість такої угоди щодо АЕС.

Ситуація в Запорізькій області під час війни з Росією - що потрібно знати

Противникам вдалося захопити частину Запорізької області. З 4 березня під контролем ворога перебуває ЗАЕС. Вороги не раз обстрілювали територію атомної електростанції, через що вона знеструмлювалася, і виникала загроза аварії.

5 жовтня Володимир Путін видав "указ" про "присвоєння" Росією Запорізької АЕС. Таке рішення президента Росії не визнав майже весь світ.

Армія України дає гідну відсіч окупантам - наприкінці літа пішла в контрнаступ і звільнила понад половину території, яку окупанти захопили після повномасштабного вторгнення.

Наприкінці листопада президент "Енергоатому" Петро Котін заявив, що противники можуть готуватися до виходу з території ЗАЕС. Пізніше Дмитро Пєсков сказав, що вороги не мають наміру відводити свої війська з території АЕС.

1 грудня Генштаб Збройних сил України повідомив, що супротивник відводить окремі підрозділи із захопленої частини Запорізької області і готує до евакуації персонал окупаційних "адміністрацій" населених пунктів.

За даними Генштабу, з Михайлівки виїхали підрозділи, які базувалися в одному з навчальних закладів і в місцевому відділенні поліції. У населених пунктах Інженерне і Пологи вороги залишають будинки, в яких жили, і вивозять викрадені речі.

Довідка УНІАН. РФ використовує українську газотранспортну систему для транспортування газу до Європи. Через нашу країну також проходить південна гілка трубопроводу "Дружба", яким нафта з Росії поставляється в Словаччину, Угорщину, Польщу і Чехію.

Варто зазначити, що в РФ у першій половині 2022 року частка нафтогазових доходів у загальному обсязі доходів федерального бюджету перевищувала 45%.

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