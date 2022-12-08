Енергоатом звертається до МАГАТЕ, інформуючи про додаткове розміщення РСЗВ "Град" безпосередньо на майданчику ЗАЕС.

Російські війська розмістили реактивні установки "Град" безпосередньо поруч із територією станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на ЗАЕС. "Енергоатом" попереджає про можливі провокації з боку Росії.

Важке озброєння розміщено біля шостого енергоблоку станції. Там же окупанти раніше у таємному режимі будували "захисні споруди", порушуючи всі умови з організації ядерної та радіаційної безпеки.

"Найбільш вірогідна провокація, що готується, – обстріли протилежного берегу Дніпра, зокрема міст Нікополь та Марганець, цими установками "Град" безпосередньо з майданчику ЗАЕС, користуючись "прикриттям" енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива", - йдеться у повідомленні.

Енергоатом звертається до МАГАТЕ й усієї світової атомної спільноти, інформуючи про додаткове розміщення РСЗВ "Град" безпосередньо на майданчику ЗАЕС: "Вкотре закликаємо створити безпекову зону всередині та навколо станції за її повної демілітаризації й деокупації".

Ситуація на ЗАЕС

Як повідомляв УНІАН, російські війська на початку весни окупували Енергодар, де розташована Запорізька АЕС. Вони неодноразово наносили удари по території станції.

Раніше російське видання "Медуза" припустило, що влада РФ можуть погодитися на виведення військ зі станції, якщо отримають гарантії безперебійного транзиту газу та нафти територією України.

Пізніше Гроссі заявив, що хоче знайти рішення для забезпечення безпеки станції до кінця 2022 року. Наприкінці листопада стало відомо, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх українських АЕС.

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