Аналітики зазначили, що суперечки між відомими персонами в російському медіапросторі підкреслює чутливість Кремля до обговорення невдач на війні.

Кремль став більш уразливим на тлі суперечок між впливовими медіаперсонами та "воєнкорами" через повідомлення про невдачі в окупованому Криму та на війні, і намагається стримати паніку.

Про це йдеться у свіжому огляді Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що суперечки між відомими персонами в російському медіапросторі підкреслює чутливість Кремля до обговорення невдач на анексованому півострові та загалом в Україні. Також це ще більше оголило лінії розколу всередині спільноти "воєнкорів".

У звіті наводиться приклад, що одна з останніх суперечок серед "воєнкорів" сталася після того, як були розміщені в інтернеті зображення наслідків нещодавніх українських ударів під Севастополем і на Чонгарському мосту.

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Експерти вважають, що така суперечка говорить про те, що удари Києва є виразно дражливою точкою в провійськовому російському інформаційному просторі.

При цьому аналітики ISW зазначили, що після удару ЗСУ по Чонгарському мосту 29 липня переважна більшість російських "воєнкорів" ніяк не коментувала це.

"Вище російське військове командування могло давати вказівки "воєнкорам" мовчати про невдачі, в яких можна прямо звинуватити російське військове командування", – підкреслили аналітики.

Крімм цього, в Інституті звернули увагу на те, що міноборони РФ офіційно видало зброю і транспортні засоби цивільним особам Бєлгородської і Курської областей. "Виділення додаткових військових ресурсів у Бєлгородську та Курську області свідчить про те, що Кремль стає все більш занепокоєним ударами на російському кордоні з Україною", – йдеться у звіті.

Удари по Чонгарському мосту

Перший ракетний удар по Чонгарському мосту відбувся 22 червня. В результаті атаки було пошкоджено дорожнє покриття автомоста.

А вранці 29 липня стався повторний удар по Чонгарському мосту. На фото, які з'явилися в мережі, було видно понівечену північну частину мосту – там утворилася величезна воронка де проходить залізничне полотно.

1 серпня військовий експерт Роман Світан заявив, що недавній ракетний удар ЗСУ по Чонгарському мосту був досить успішним, оскільки внаслідок нього пошкодилися обидві залізничні гілки, по яких російські окупанти переміщували військову техніку.