З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні понад 246 тисяч військових.

Протягом минулої доби українські захисники та захисниці ліквідували ще 490 російських окупантів і знищили десятки одиниць ворожої техніки.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, таким чином загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 року становлять близько 246 тисяч 190 осіб. Також росіяни втратили:

4211 танки (6 за добу);

8188 бойових броньованих машин (10 за добу);

4816 артилерійських систем (21 за добу);

460 засобів протиповітряної оборони (1 за добу);

4017 безпілотників оперативно-тактичного рівня (6 за добу);

1347 крилатих ракет (0 за добу);

7292 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (17 за добу);

715 одиниць спецтехніки (4 за добу).

Ситуація на фронті – останні новини

Як повідомив Генштаб, протягом доби основні бої точилися на Мар’їнському та Куп’янському напрямках, де намагався наступати ворог, а також на Запоріжжі, де атакували Сили оборони України.

Відео дня

Як стало відомо напередодні, воїни бригади "Кара-Даг" Гвардії наступу просуваються на Запорізькому напрямку. Бійці цього підрозділу вийшли на позиції окупантів поблизу Оріхового. Також було опубліковано коротке відео із захоплених ворожих позицій, де українські воїни встигли розгорнули синьо-жовтий прапор.

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