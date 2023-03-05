У цьому місці поховано 406 найманців.

На кладовищі в Краснодарському краї, де ховають "вагнерівців", ліквідованих в Україні, за останній час з'явилися 26 нових могил найманців.

Про це повідомив Telegram-канал SOTA з посиланням на місцевого активіста Віталія Вотановського. Останній нарахував на кладовищі вже 406 поховань бойовиків з ПВК "Вагнера". За словами активіста, частині родичів не повідомляють, де закопали тіла окупантів. Тому сім'ї ліквідованих бойовиків шукають їх за фотографіями з кладовища.

Вотановський також зняв ролик з демонстрацією рядів однакових могил. На кожній встановлено дерев'яний хрест з табличкою, на якій написано ім'я окупанта. А на земляних насипах лежать ідентичні вінки в червоно-жовтих кольорах.

Відео дня

Втрати ПВК "Вагнера" на фронті: актуальна інформація

Ватажок приватної військової компанії Євген Пригожин ще минулого літа почав вербувати ув'язнених на війну проти України. Зеки входили в штурмові групи і ставали "живим м'ясом", яким закидали позиції ЗСУ в районах Соледара і Бахмута. Через таку тактику вагома частина "вагнерівців" були ліквідовані.

Як повідомив проект "ВЧК-ОГПУ", станом на 10 лютого у Пригожина залишалося 5 тисяч зеків. Вербувати нових ув'язнених йому заборонили, тобто "Вагнер" в Росії "злили".

У Міноборони України 28 лютого повідомили, що Росія проводить ротацію найманців на Бахмутському напрямку через величезні втрати. Це вимушений крок, на який довелося піти державі-агресору.

За одну ніч підрозділи ЗСУ знищили 15 штурмових груп "Вагнера", які атакували позиції в районі Бахмута. При цьому наші солдати втратили лише дрон.

Вас також можуть зацікавити новини: