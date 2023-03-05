Терорист заявив, що без найманців Пригожина окупантам буде важче, але не критично.

Терорист Ігор Стрєлков-Гіркін знову загострив конфлікт з ватажков "Вагнера" Євгеном Пригожиним. Цього разу бойовик скептично оцінив бойові вміння найманців ПВК, звинувативши їхнього очільника у "блатному самопіарі".

Як написав Гіркін у Телеграм-каналі, він не зміг пройти повз гучних заяв Пригожина про те, що без "Вагнера" фронт "розсипеться". За даними терориста, ці заяви зроблено на піку "снарядного конфлікту" з міноборони РФ близько двох тижнів тому.

"Заяви являють собою зразок безсоромного "блатного" самопіару. Попри здатність "Вагнера" шляхом безрозсудного витрачання людських ресурсів "пробивати лобом" ("вмиваючись кров'ю" при цьому) позиції противника на стратегічно-тупиковій ділянці фронту і нездатність діючих з'єднань МО РФ продемонструвати щось подібне в інших місцях (можливо, мова йдеться про небажання) - на загальну стратегічну ситуацію на фронті "Вагнер" впливає дуже незначною мірою", - зазначив Гіркін.

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За його словами, з міркувань масштабів війни, "люта битва за невелике містечко на Донбасі не є ні генеральною, ні вирішальною, носить оперативно-тактичний характер і призводить лише до взаємних величезних втрат". "При цьому командування ЗСУ абсолютно прозоро "обмінює територію та людські ресурси на виграш часу". Так само, як воно робило це в ситуації з Попасною, Лисичанськом, Сєвєродонецьким літом минулого року. У разі розформування або зняття "Вагнера" з фронту - ситуація для ЗС РФ, безперечно, стане гіршою, але - на загальному тлі - незначно", - додав Гіркін.

Гіркін проти Пригожина

Гіркін активно та жорстко критикував "Вагнер" та особисто Пригожина за тактику ведення бойових дій та "м'ясні штурми". Піком конфлікту стала пропозиція Пригожина Гіркіну повоювати у складі його ПВК.

Терорист пропозицію "кухаря Путіна" відхилив. Ватажок "вагнерівців" заявив, що сам знайде бойовика і відправить його на фронт.

За даними інсайдерських каналів, Пригожин програв у цьому словесному конфлікті і йому порадили забути про Гіркіна задля власної репутації. Однак терорист все одно не відмовився від своєї критики.

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