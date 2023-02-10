Наразі у ватажка ПВК залишається основне завдання - гучно грюкнути дверима, але так, аби не опинитися у лавах зрадників.

Наразі приватну військову компанію "Вагнер" злили, але ватажок найманців Євген Пригожин сподівається, що до нього ще звернуться, а тоді вже він диктуватиме умови.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на інформоване джерело, зеків у "Вагнера" залишилося мало. Втім, більше таких "кадрів" Пригожину не дають. У такій ситуації залишається лише вдати, що сам Пригожин не хоче більше вербувати зеків.

Водночас співрозмовник зауважив, що необхідно дивитися на перебіг наступу міноборонівців РФ без "Вагнера". За даними джерела, вся система підготовки штурмовиків за 2-3 тижні впирається в те, що вони можуть виконувати лише одне те ж завдання. Таких штурмовиків у "Вагнера" зараз понад 5 тисяч точно. Поки ці люди залишаються, найманці продовжуватимуть активні дії щодо штурму укріплених об'єктів, оскільки зеків і відпускати не можна, і ні для чого більше вони не годяться.

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"Зараз у Пригожина одне завдання – грюкнути дверима голосно, але так, щоб у зрадники не записали і був шанс повернутися. Зараз "Оркестр" ("Вагнер" - УНІАН) злили, але ким його замінити? Пригожин сподівається, що рано чи пізно до нього повернуться і він отримає можливість ставити умови у відповідь. А якщо не вийде домовитися, то кому буде гірше?", - зазначає джерело.

Зеки на війні проти України

Для повномасштабної війни "Вагнер" виявився занадто нечисленним, влітку 2022 року Пригожин почав масово вербувати ув'язнених у свою приватну армію.

Згідно з підрахунками фонду "Русь сидящая", загалом Пригожин зміг завербувати близько 50 тисяч російських ув'язнених, проте близько 40 тисяч з них всього за півроку боїв були вбиті, покалічені, взяті в полон або просто втекли.

Після втрати більшої частини бойовиків "Група Вагнера" опинилася на межі виживання. При цьому у Пригожина з'явилися проблеми з вербуванням нових ув'язнених, що змусило його оголосити про припинення набору "добровольців" у російських в'язницях.

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