Політик пообіцяв, що Україна більше не дозволить агресору знущатися з кримсько-татарського народу, який агресор спочатку "видавив" з Криму, а тепер руйнує його життя в Херсонській області.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українській владі "плювати" на думку Росії з приводу планів України деокупувати Крим.

Політик в ефірі українського загальнонаціонального телемарафону заявив, що наразі питання про звільнення тимчасово окупованого півострова вже не є окремим кейсом переговорів - тепер це цілісна історія про звільнення України.

"До середини війни виділяли окремим пакетом Крим, зараз це питання вже йде в єдиному пакеті, як територія, яку необхідно звільнити", - уточнив Подоляк.

За словами чиновника, в питанні Криму важливо, щоб партнери України правильно ставили акценти.

"Крим - подивилися, похихикали, прийняли круті резолюції з гаслами: "Ми ніколи не визнаємо". А далі що? А далі Росія почала збирати додатковий ресурс, щоб піти далі", - зазначив він.

Подоляка заявив, що тепер українській владі вже "плювати", що думає Росія на тлі трагічної долі кримськотатарського народу, який став заручником військової агресії росіян.

"Зараз приходять спадкоємці цих нелюдей й просто видавлюють їх з Криму, з Херсонської області, знову ламаючи будинки, повторюючи ситуацію, яка триває вже 8 років. Ви уявляєте, яку трагедію переживає народ кримських татар. Це просто феноменально", - сказав Подоляк.

Радник глави ОП вважає, що Україна вже двічі заборгувала кримсько-татарському народу, дозволивши Росії над ним "знущатися".

"Та нам плювати, на що погодиться чи не погодиться Росія. У нас борг величезний перед кримськими татарами. Двічі вже. Ми повинні повернути їм їхні будинки. Не тільки звільнити всю територію - це обов'язково, але і дім повернути. Тому що так не можна, просто дозволити Росії багаторазово знущатися з цілого народу", - сказав він.

Росія веде політику "знищення" кримських татар

Відзначимо, що в рамках окупації півострова Крим у 2014 році російське керівництво відзначилося послідовною політикою знищення кримсько-татарського народу та його культури.

У 2019 році журналісти Foreign Policy провели масштабне розслідування щодо утисків кримських татар, як народу, з боку російської власти в Криму. Там констатували, що через п'ять років з моменту незаконної окупації півострова життя 250 тисяч кримських татар розвалилося.

Москва робить все, щоб витравити цю частину мусульманської меншини з півострова: кримським татарам відмовляють у працевлаштуванні, в Криму заборонили кримськотатарську мову, їх газети та спосіб життя також опинилися під забороною.

У 2022 році постійний представник президента України в Криму попередила, що через росіян генофонд кримських татар може бути повністю знищений. Вона заявила, що влада РФ примудрилася всього за кілька днів роздати представникам кримсько-татарського народу понад 1,5 тисячі повісток на війну з Україною.

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