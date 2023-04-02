Місцеві жителі почали висловлювати невдоволення - вони звинувачують губернатора у брехні.

В результаті обстрілу Курської області 31 березня, армія РФ зазнала втрат.

Як заявив Телеграм-канал ASTRA, в районі восьмої ранку 31 березня позиції російських військових в Кореневському районі Курської області атакували безпілотники. Крім того, були здійснені обстріли мінометними та артилерійськими снарядами.

В результаті обстрілу один військовий загинув на місці, ще п'ять були госпіталізовані з пораненнями в Коренівську, Глушківську і Рильську ЦРЛ.

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Жителі Кореневського району розповіли, що їх лікарня "знаходиться в такому стані, що там пораненим точно не зможуть допомогти". Зауважимо, влада регіону запевняє, що "серед жителів, на щастя, обійшлося без постраждалих". Але в соціальних мережах з цього приводу місцеві жителі почали висловлювати невдоволення - вони звинувачують губернатора у брехні.

Російські військові в Курській області РФ

Раньше у Курській області солдати влаштували між собою перестрілку і в підсумку один строковик загинув. Потім був випадок, коли "мобік" в Курській області вбив товариша по службі.

Також в Курській області солдати-строковики влаштували вибух у бліндажі через нехтування правилами безпеки. Повідомлялося про загибель шістьох людей.

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